استدعاء 15,692 سيارة هوندا اكورد 2018-2020 لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 15,692 سيارة هوندا أكورد موديلات 2018 و2020، وأكدت على ضرورة التأكد من شمول رقم هيكل السيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية قد يؤدي إلى تعطل أنظمة مختلفة، ومنها الإضاءة الخارجية وكاميرا الرؤية الخلفية والنوافذ الكهربائية والتحذيرات الصوتية، ما يزيد من خطر وقوع حـادث.

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى التواصل مع شركة عبدالله هاشم المحدودة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.