عملاء مكلارين يطلبون من الشركة عدم صنع SUV

الخليج ٣٦٥ نت – صرح المدير التنفيذي لمكلارين، مايك فلويت، أنه على تواصل دائم مع عملاء الشركة عبر إيميله الشخصي، مع اهتمامه المستمر بقياس آرائهم المختلفة عن منتجات وتوجهات العلامة في المستقبل.

أهم ما لاحظه فلويت هو طلب العملاء من مكلارين عدم بناء الكثير من السيارات، وتحديدًا طلبوا عدم بناء SUV جديدة مثل لامبورغيني وبورش وأستون مارتن وحتى فيراري قريباً.

مكلارين انشغلت هذا العام بعدد من الموديلات الجديدة مثل “سيبر” الحصرية للسوق الأمريكي وانطلاق 720S الجديدة في مضامير السباق، ولكن الإنتاج السنوي يظل محدوداً، مع استهداف مكلارين لـ 5000 سيارة سنوياً فحسب.

وصرح فلويت: “لا أظن أن هناك 10,000 سيارة مكلارين يمكن بيعها سنوياً.. هي رسالة صريحة من عملائنا، لا تبنوا الكثير من السيارات” للحفاظ على حصرية العلامة.

ولكن أكد فلويت أن مكلارين مهتمة بالتقنيات الهجينة لخفض الانبعاثات الكربونية، وسنعلم المزيد عما طورته مكلارين في هذا المجال عند الكشف عن سيارة “أرتورا” الجديدة في 2021.