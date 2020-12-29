تصميم تخيلي يُظهر ما قد تبدو عليه جيب جراند شيروكي 2022

الخليج ٣٦٥ نت – بالرغم من أننا لم نرى أية صور مُسربة بعد، إلا أن اللقطات التجسسية والمصادر تُشير إلى أن تصميم جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة كلياً سيُستوحى من جراند واجونير الاختبارية، مع منصة ألفا روميو ستلفيو، كما سيتم تعزيز قدراتها على الطرق الوعرة.

واستناداً على أحدث اللقطات التجسسية، فقد ظهرت تصاميم تخيلية جديدة للسيارة المنتظرة، والتي تعكس التقارير بأنها ستكون أكبر من أي وقت مضى، والجزء الأكثر لفتاً للنظر في السيارة، هو الجزء الخلفي الممتد، وذلك لتوفير مساحة أكبر للصف الثالث الاختياري، وهذا يعني أيضاً مساحة تخزين خلفية أكبر، في حين تتميز واجهتها الأمامية بمصابيح أمامية أفقية، مع شريط ليد أعلى الشبك يربط بينهم.

كما تم طلاء السقف باللون الأسود على عكس لون الهيكل، ويُتوقع أن تكون هذه الميزة اختيارية، ويُوجد أيضاً كروم يحيط بالنوافذ، ونظام عادم خلفي مدمج، ويُتوقع أن تحصل على نظام دفع خلفي قياسي مع توفر نظام الدفع على جميع العجلات بشكل اختياري.

في الداخل، ستكون المقصورة أكثر فخامة، مع شاشة لمسية مقاس 10 بوصة، يُمكن أن تُصبح 12 بوصة اختيارياً، كما ستكون أنظمة الاتصال مثل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو والواي فاي قياسية.

ومن حيث القوة، فمن المتوقع أن تستمد قوتها من محرك بأربعة أسطوانات توربو بشكل قياسي، على أن يكون المحرك V6 سعة 3.6 لتر الهجين اختيارياً، ومن المتوقع وجود محرك V8 لكنه لن يستمر طوال عمر الجيل، في حين لم تكشف جيب بعد عن موعد الإطلاق الرسمي، لكننا نتوقع أن يحدث ذلك في وقت ما في النصف الأول من عام 2021، على أن يبدأ الإنتاج في الصيف المقبل.