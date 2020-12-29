رحلة تاريخية بالصور.. سيارات "مجهولة" طرحت بمحركات V8

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت العديد من شركات السيارات موديلات تعمل بمحرك فئة V8 الشهير، لكن استهلاكه للوقود بكثافة خفف من الاستعانة به في طرازات أخرى.

ويعمل محرك V8 عادة على عدد كبير من الأسطوانات، وبالتالي يقدم قوة هائلة تلبي عشاق السرعات الكبيرة.

وكشف موقع "هوت كارز" عن قائمة من السيارات قد لا يعرفها كثيرون أصغر حجما وطرحت بمحركات فئة V8.

وبدأ الموقع القائمة، بنسخة عام 1937، التي طرحت من طراز فورد "كونفيرتابل"، وكانت من أصغر السيارات التي طرحت بمحرك V8 سعة 2.2 لتر.

وضمت القائمة نسخة عام 1932، التي طرحت من طراز فورد "موديل B"، وكانت من أصغر السيارات التي طرحت بمحرك V8 سعة 3.6 لتر.

ومن فيات الإيطالية، ضمت القائمة نسخة عام 1952، التي طرحت بمحرك V8 سعة 2.0 لتر.

كما ضمت القائمة نسخة عام 1953، التي طرحت من طراز بويك "رود ماستر" بمحرك V8 سعة 3.5 لتر.

ومن ماركة "دايملر"، ضمت القائمة نسخة عام 1959، التي طرحت بسعة 2.5 لتر.

ثم جاءت ضمن قائمة "هوت كارز"، نسخة عام 1956، التي طرحت من طراز تاترا Tatra 603، وكانت من أصغر السيارات التي طرحت بمحرك V8 سعة 2.5 لتر.

ومن ماركة فيراري الإيطالية، ضمت القائمة نسخة عام 1964، التي طرحت من طراز Ferrari 158 Formula 1، وكانت من أصغر السيارات التي طرحت بمحرك V8 سعة 1.5 لتر.

من بعده، ضمت القائمة، نسخة عام 1996، التي طرحت من طراز فورد Taurus SHO بمحرك V8 بسعة 3.4 لتر.

واختتم موقع "هوت كارز" قائمته، بنسخة عام 1997، التي طرحت من طراز جاجوار XJ8، وكانت من أصغر السيارات التي طرحت بمحرك V8 بسعة 3.2 لتر.



