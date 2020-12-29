ميتسوبيشي ستدشن “إي إيفولوشن” SUV الجديدة كلياً في 2021

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الخليج ٣٦٥ نت – تمر ميتسوبيشي حاليًا بمرحلة إعادة هيكلة شاملة لعمليات الشركة بالتوازي مع شريكتها اليابانية في التحالف نيسان، ويبدو أن ميتسوبيشي تجهز لموديل سري جديد ضمن استراتيجيتها لإنعاش مجالها العالمي.
التقارير اليابانية أشارت لتطوير ميتسوبيشي لموديل إنتاجي لسيارة إي إيفولوشن الاختبارية التي تم تدشينها في 2017، والتي أثارت بعض الجدل آنذاك ولكن يبدو ان الانطباع العام للمراقبين كان إيجابياً حيال السيارة.
التقارير تشير إلى تطوير السيارة سرًا على مدار الأعوام الماضية استعدادًا للكشف عنه خلال 2021، مع التركيز على أسواق أوروبا والصين كبداية.
الـ SUV الجديدة ستكون كهربائية بالطبع مثل السيارة الاختبارية، مع استخدام 3 محركات كهربائية مثل الكونسيبت في الغالب ولكن مع بعض التغييرات في التصميم وزيادة مساحة الداخلية.. وتشمل المواصفات المتوقعة شاشة لمسية عملاقة للتحكم في النظام الترفيهي ومعظم وظائف السيارة مع لوحة عدادات رقمية جديدة كلياً.. وسنعلم المزيد عن السيارة خلال الأشهر القادمة.
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