أودي تكشف عن الجيل الجديد من أيقونتها A3.. المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أودي النقاب عن الطراز الجديد من أيقونتها A3 الذي سيطرح في 2022 ويتميز بتقنيات عالية.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز الجديد A3 من الشركة الألمانية ،شمل الكشف عن قوة المحرك، وما يتوفر منه من فئات للبيع.

وكافة مواصفات طراز A3 جديدة كليا، وستطرح نسخته السيدان حصريا للبيع بالسوق الأمريكية، في حين ستتوفر فئته الهاتش باك الرياضية بأوروبا ومختلف الأسواق على نطاق دولي.



الأسعار

وتوفر أودي من نسخة 2022 من طراز A3 ثلاث فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الأولى Premium وتتوفر بسعر 35 ألف دولار، والثانية Premium Plus بسعر 38 ألف دولار، وأعلى فئة هي فئة Prestige بتكلفة تبدأ من 40 ألف دولار.





المحرك

وتوفر أودي طراز A3 لعام 2022، بمجموعة مختلفة من المحركات، تشمل التوربيني بسعة 2.0 لتر 4 أسطوانات، ةيعمل بنظام الدفع الخلفي مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات، إضافة لمحرك آخر هجين تكشف أودي عن قدراته مع اقتراب طرح الطراز للأسواق رسميا.





التقنيات

من الداخل توفر أودي لطراز A3 منظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 10.1 و 12.3 بوصة، تدعم أنظمة تقنية متنوعة للتحكم في درجة الحرارة داخل السيارة، والتغيير بين أنظمة القيادة المختلفة.







