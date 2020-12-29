سيارات كهربائية وتقليدية خارقة.. صاحبة أعلى معدل تسارع في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت عام 2020 طرح مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية الخارقة التي تمتعت بمعدل عالٍ من التسارع هذه هي المجموعة الأبرز منها

وقام موقع "أوتو كار"، برصد الأبرز منها في قائمة ضمن حصاد العام, وتضم أبرز السيارات التي طرحت في 2020، وتتمتع بأفضل معدل تسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة في أقل وقت.

بدأ الموقع بأعلى السيارات الكهربائي في معدل التسارع التي طرحت خلال العام، وفي المركز الأول ذكر الموقع السيارة التي طرحت في 2020 وكانت صاحبة أفضل معدل تسارع في العالم بين السيارات الكهربائية، وهي سيارة "أسبارك أول"، التي تمتعت بمعدل تسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.7 ثانية فقط.



من بعده في المركز الثاني، جاء طراز "ريماك C_Two" الكرواتي الرياضي الكهربائي القوي، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 1900 ألف حصان، تمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط.

من بعده، ضمت القائمة، طراز بينيفرينيا Battista الكهربائي الرياضي، الذي تمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال أقل من ثانيتين.

ومن ماركة لوتس البريطانية، ضمت الفائمة، الطراز الرياضي Evija التي طرحت نسخته لعام 2020، بمعدل تسارع قوي، مكنه من التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ، وعمل هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 1973 ألف حصان.

بعد ذلك كشف الموقع عن الأعلى في معدل التسارع بين السيارات التقليدية العاملة بمحركات تعمل على المحروقات، وفي المركز الأول ضمت القائمة طراز Ultima Evolution Coupé الذي تمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.3 ثانية.

وفي المركز الثاني، جاء طراز Koenigsegg One:1، الذي تمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.5 ثانية.

وفي المركز الثالث جاء طراز Hennessy Venom GT الذي تمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.7 ثانية فقط.

فئة ثالثة من السيارات ضمها الموقع لقائمته، كانت أفضل السيارات في معدل التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة، وفي المركز الأول بهذه الفئة جاء طراز بوجاتي شيرون، الذي تمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في السعة خلال 2.4 ثانية.

وفي المركز الثاني، جاء طراز Rimac Concept One الذي تمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.5 ثانية.

وفي المركز الثالث، جاء طراز بورش 911 Turbo S (992)، الذي تمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط.



