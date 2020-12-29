موجز الخليج 365 للسيارات.. أفخم طرازات بـ7 مقاعد وأبرز موديلات BMW

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. طرحت بي إم دبليو مجموعة كبيرة من الموديلات الجديدة الفارهة بمختلف الفئات خلال عام 2020، رغم تداعيات كورونا وأشهر الحجر الصحي. كشفت شركة أودي النقاب عن سيارتها Q4 E-Tron الجديدة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة بنظام الدفع الكهربائي. أعلنت شركة فورد عن توسيع باقة موديلاتها من السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV من خلال طرح سيارتها Puma الجديدة. شهد العام 2020، إطلاق عدد كبير من السيارات بـ7 مقاعد، وإليك قائمة تضم أبرزها وفقا لترشيحات خبراء قطاع السيارات.

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