ختام الأسواق.. أسهم أمريكا وأوروبا تحلق ابتهاجا بوداع عام الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية بعد إقرار تحفيز جديد، وسجلت أسهم أوروبا أفضل إغلاق في 10 أشهر بدعم اتفاق بريكست ولقاحات كورونا.

وصعدت الأسهم الأمريكية، الإثنين، دافعة المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق عند مستويات قياسية بعد أن عزز توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون طال انتظاره لمساعدات بقيمة 2.3 تريليون دولار التفاؤل بتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 204.10 نقطة، أو 0.68%، إلى 30403.97 نقطة.

في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 32.30 نقطة، أو 0.87%، ليغلق عند 3735.36 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 94.69 نقطة، أو 0.74%، إلى 12899.42 نقطة.

وبعد تعاف حاد من انهيار أثارته جائحة فيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، يتجه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 لينهي العام على مكاسب تزيد على 15% بدعم من سياسة نقدية تيسيرية وبرنامج لقاحات كوفيد-19 أثار آمالا بأن البيئة الاقتصادية سوف تتحسن.

افضل إغلاق في 10 أشهر

وسجلت سوق الأسهم الأوروبية أفضل مستوى إغلاق لها في 10 أشهر في نهاية جلسة الإثنين إذ سجلت الأسهم الألمانية مستوى قياسي مرتفع.

ودعم ارتفاع الأسهم تحفيز طال انتظاره لتداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة واتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإطلاق برنامج التطعيمات، وهو ما رفع المعنويات في تداولات هزيلة بسبب عطلات نهاية السنة.

توقيع ترامب

ووقًع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، على قانون للمساعدة في ظل الجائحة بقيمة 2.3 تريليون دولار ومشروع قانون الإنفاق الحكومي، مما أثار بعض التفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية في الأجل القصير.

كما عزز إطلاق برنامج التطعيم الأوروبي عبر الحدود يوم الأحد، الآمال في نصف ثان لعام 2021 خال من الجائحة وتعاف اقتصادي قوي.

ووقًعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا للانفصال، في وقت متأخر يوم الخميس، يحافظ على بضعة شروط لكلا الجانبين ويقيًد نطاق الاضطراب الناتج عن طلاقهما.

مكاسب لرابع جلسة

وأغلق المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي مرتفعا 0.7%، محققا مكاسب لرابع جلسة على التوالي، بينما أغلقت الأسهم الألمانية على ارتفاع 1.5% عند ذروة قياسية.

وتصدر سهم شركة توصيل الطعام الألمانية (دليفري هيرو) مؤشر ستوكس 600، محققا مكاسب بلغت 9.1%، ومستوى قياسيا عند الإغلاق.

وارتفع سعر سهم الشركة بعد إعلانها أنها ستبيع تطبيق توصيل الطعام الكوري الجنوبي يوجيو ضمن شروط للحصول على الموافقات التنظيمية على استحواذها على ووا براذرز المالكة لأكبر تطبيق لتوصيل الطعام في كوريا الجنوبية.

أدت الحوافز الكبيرة والتفاؤل المتعلق بتوفير اللقاحات إلى تعافي المؤشر ستوكس 600 بنحو 43% من أدنى مستوياته في مارس/آذار الماضي، على الرغم من أنه في طريقه لإنهاء العام منخفضا بنحو 4% بسبب الموجة الثانية المدمرة من الإصابات بفيروس كورونا.

ومن بين البورصات الأخرى في أوروبا، أغلق مؤشرا كاك 40 الفرنسي وإيبكس الإسباني، على ارتفاع 1.2 % و 0.5 % على الترتيب.