بعد إضافة عوامل أمان جديدة للسيارة.. تعرف على أسعار جيتور x70

كتب: باسل الحلواني

أضافت شركة جيتور مصر ، عبر وكيلها الرسمي شركة نور الدين الشريف، باقة جديدة من تجهيزات الأمان للسيارة جيتور x70.

وقال وكيل علامة "جيتور" في بيان صحفي إن عوامل الأمان الجديدة التي تم إضافتها لـ "x70"، تأتي ترسيخاً لإيمان الشركة بمبدأ العمل على تقديم صفقة رابحة واستثمار فى قيمة مقابل سعر لعملائها من خلال

تجربة قيادة آمنة.

وصرح المهندس نور الدين الشريف، رئيس مجلس إدارة جيتور مصر: "نعمل منذ اليوم الأول على توفير تجربة مميزة لراغبي الاستثمار في سيارة جيتور في مصر، ودائماً ما نستمع بحرص لرغبات عملائنا، وبناء على ذلك تم إضافة مزايا وعوامل أمان جديدة للسيارة جيتور x70، حيث

تم إضافة وسادتين هوائيتين لتصبح السيارة مزودة بـأربع وسائد هوائية لتحقيق مزيد من الآمان للركاب، بالإضافة لتوفير مصفحة للمحرك".

أكد "الشريف"، أن تلك التجهيزات الجديدة للسيارة تأتي بدون أي ربحية للشركة، لكن يضاف فقط سعر التكلفة من المصنع، وبذلك تُقدم السيارة بالتجهيزات الجديدة بسعر 337800 جنيه مصري.

أضاف "الشريف": "قمنا أيضاً بتمديد عرض الصيانة المجانية لمدة عامين أو 40.000 كم، حتى نهاية شهر مارس من عام 2021, ليتاح لعملائنا الجدد الاستمتاع بذلك العرض ايضاً".