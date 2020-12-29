علاء السبع: بعض السيارات الجديدة لايمكنها تحويلها للعمل بالغاز

كتب: باسل الحلواني

قال علاء السبع، عضو الشعبة العام للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والذي سوف يتم الإعلان عن تفاصيله رسمياً خلال الأيام القلية القادمة، من المنتظر أن يشمل محورين، أولهما يتعلق بتحويل وتجهيز السيارات القديمة للعمل بالغاز، وهو الأمر الذي يتطلب التوسع في مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات، مضيفاً أنه يجب ألا تقل كفاءة محركات السيارات القديمة التي سوف يتم تجهيزها

للعمل بالغاز الطبيعي عن 70 إلى 75%.

أما المحور الثاني وفقاً لـ"السبع"، فيتعلق بعملية إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وهو الأمر الذي يتطلب تحديد قيم عادلة للسيارات التي سيتم تخريدها، بحيث لايتساوى المبلغ المدفوع كتعويض لسيارة موديل 1960 عند تخريدها مع أخرى موديل 1999، ما يعد حافزاً كبيراً لجميع المواطنين على المشاركة في

المشروع.

صرح عضو الشعبة العام للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه من المنتظر أن تقدم الحكومة برامج تمويل ميسرة تناسب جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم.

لفت "السبع"، إلى أن هناك بعض السيارات الجديدة لايمكنها تحويلها للعمل بالغاز، خاصةً التي تتمتع بتكنولوجيا عالية، مضيفاً أن تحويل السيارات الجديدة للعمل بالغاز دون موافقة الشركات الأم يُخرجها من الضمان.

أوضح أن السيارات التي من المقرر أن تشارك في المبادرة نوعان، الأول وهي السيارات المجمعة محلياً، أما النوع الثاني فهي السيارات المستوردة المجهزة من بلد المنشأ للعمل بالغاز.

أشاد "السبع"، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لمواكبة التوجه العالمي للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي.