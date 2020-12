مرسيدس سي كلاس 2022 الجديدة كلياً تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ما زلنا على بعد بضعة أشهر فقط من كشف مرسيدس النقاب عن سي كلاس 2022 الجديدة كلياً لمنافسة بي ام دبليو الفئة الثالثة، والتي ستتميز بتصميم مشابه لاس كلاس الجديدة وإي كلاس المحسنة.

التقطت العدسات التجسسية صوراً للسيارة أثناء اختبارها بتمويهات بسيطة تغطي واجهتيها الأمامية والخلفية، وتُشبه السيارة التي تم التقاطها النسخة الأولية التي رأيناها في نوفمبر الماضي، إلا أنها تفتقد إلى بعض العناصر الرياضية مثل جنوط AMG، وحزمة Night السوداء اللامعة، لكنها تأتي مع مصدات وعتبات AMG Line.

وبالمقارنة مع سابقتها، تتميز سي كلاس الجديدة بمصابيح أمامية أكثر أناقة، ومقابض أبواب جديدة، وخط كتف جديد، ومصابيح أفقية على شكل دمعة موضوعة أعلى غطاء الصندوق الخلفي، ومن المُمكن أن تتوافق أبعاد السيارة المدمجة مع أحدث لغات تصميم مرسيدس أفضل من أي سيارة سيدان أخرى، لكننا سنتأكد من ذلك قريباً عند الكشف عنها.

في الداخل، تقترض السيارة الكثير من مميزاتها من اس كلاس الجديدة، حيث تحصل على أجهزة قياس رقمية وشاشة نظام ترفيهي كبيرة، في حين أن التصميم الداخلي سيكون الأكثر عصرية في هذا القطاع.

في الختام، ستستمد مرسيدس سي كلاس الجديدة كلياً قوتها من تشكيلة محركات هجينة خفيفة EQ Boost بجهد 48 فولت، وهجينة بالقابس، مع احتمال أن تتخلى طرازات AMG عن محركات V8 مزدوجة التوربو سعة 4 لتر، وفقاً لأحدث التقارير.

