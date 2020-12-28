الخليج ٣٦٥ نت – وقّع عبدالله بن ناصر المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق واللواء “محمد بن عبدالله البسامي” مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية للنيابة العامة.
وتضمن المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فورًا عند وقوع حـادث مروري يكون قائد السيارة فيه معتديًا أو مفرطًا وتسبب في وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو نتج عنه إصابة أو عدم إيقافه لسياراته بمكان الحادث.
وتضمن المحضر أيضاً قائد السيارة الذي لم يُقدّم المساعدة الممكنة للمصابين أو من يقوم باستبدال سائق السيارة الذي ارتكب الحادث أو عند افتعال وقوع حـادث مروري، وأشار المحضر إلى أنه في هذه الحالات يتم اتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظامي المرور والإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حالات إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.