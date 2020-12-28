تعرف على حالات إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

الخليج ٣٦٥ نت – وقّع عبدالله بن ناصر المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق واللواء “محمد بن عبدالله البسامي” مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية للنيابة العامة.

وتضمن المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فورًا عند وقوع حـادث مروري يكون قائد السيارة فيه معتديًا أو مفرطًا وتسبب في وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو نتج عنه إصابة أو عدم إيقافه لسياراته بمكان الحادث.

وتضمن المحضر أيضاً قائد السيارة الذي لم يُقدّم المساعدة الممكنة للمصابين أو من يقوم باستبدال سائق السيارة الذي ارتكب الحادث أو عند افتعال وقوع حـادث مروري، وأشار المحضر إلى أنه في هذه الحالات يتم اتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظامي المرور والإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.