تويوتا تكشف عن سيارة جديدة بقوة 12.3 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا في معرض طوكيو للسيارات 2019، عن سيارة اختبارية كهربائية صغيرة كان من المقرر أن يتم الكشف عن نسختها الانتاجية في أواخر عام 2020، وها هي الشركة تلتزم بجدولها الزمني، حيث كشفت عن C + pod، وهي النسخة الإنتاجية من Ultra-Compact BEV الاختبارية.

تهدف تويوتا بهذه السيارة إلى توفير إمكانية التنقل في السيارات الصغيرة، والتي ستكون مثالية للاستخدام في المدن المزدحمة، حيث يبلغ طولها 2,490 مم، وعرضها 1,290 مم، وارتفاعها 1,550 مم، مما يجعلها أكبر من تويوتا i-ROAD، لكنها أقصر وأضيق من سمارت فور تو EQ، في حين أن الألواح الخارجية مصنوعة من البلاستيك لخفض الوزن، حيث يصل وزنها الإجمالي إلى 690 كجم.

وفي الداخل، تسع السيارة لشخصين، لذا فهي السيارة المثالية للتباعد الاجتماعي مع خيار إحضار راكب وبعض الأمتعة أو أي شيء يُتناسب مع المساحة الصغيرة خلف المقاعد.

في حين تحصل على قوتها من محرك كهربائية يستمد طاقته من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 9.06 كيلووات/س، ويُمكنها أن تقطع مسافة 150 كلم بشحنة واحدة، في حين يُمكن لمحركها إنتاج قوة تصل إلى 12.3 حصان، وعزم دوران يبلغ 56 نيوتن.متر إلى العجلات الخلفية، لتصل سرعتها القصوى إلى 60 كلم/سا.

وفي النهاية، تتوفر السيارة للبيع في اليابان بسعر يبدأ من 1,650,000 ين ياباني (60,000 ريال)، ولم تُعلن تويوتا بعد عن توفيرها في أي سوق آخر حول العالم.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin