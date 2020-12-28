هل تقتصر خدمات تأجير السيارات على عمر محدد بالسعودية؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الهيئة العامة للنقل مع ما تم تداوله مؤخراً بشأن عدم قدرة بعض المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا على استئجار السيارات، لتؤكد أن خدمات تأجير السيارات لا تقتصر على فئة عمرية محددة.
وأضافت الهيئة أنه يحق لجميع المواطنين والمقيمين والزوار الاستفادة من خدمة تأجير السيارات، مشيرة إلى أن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات حددت الاشتراطات التي لا يحق للمؤجر الامتناع عن التأجير في حال توافرها، وتشمل: (إثبات هوية سارية المفعول، رخصة قيادة سارية المفعول، تطابق شروط التغطية التأمينية على المستأجر، توفر بطاقة ائتمانية لدى المستأجر).
وأكدت الهيئة أنها تعمل على حفظ حقوق كافة الأطراف سواء المستثمر أو المستأجر لكونها جهة إشرافية وتنظيمة أيضًا، منوّهة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بذلك من خلال تقديم بلاغ بالاتصال على الرقم “938”.
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