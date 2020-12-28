اليابان تخطط لحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

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الخليج ٣٦٥ نت – تخطط اليابان لحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل خلال الـ 15 عاماً القادمة، حيث تتطلع إلى التحول إلى دولة خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا عن هذه الخطة الأسبوع الماضي، مؤكداً على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، وذلك بوضع خارطة طريق لتحقيق هذه الأهداف من خلال مختلف القطاعات والمشاريع، وتدعو الخطة أيضاً إلى مضاعفة استخدام اليابان لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة استخدام الطاقة النووية.
ولتشجيع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، ستقدم الحكومة اليابانية حوافز ضريبية، مع أساليب دعم أخرى، في حين أن هذا التحرك لم يلق قبولاً جيداً من قبل الجميع في هذه الصناعة،
حيث انتقد رئيس تويوتا أكيو تويودا مؤخراً الضجة المتزايدة حول السيارات الكهربائية، وأعرب عن مخاوفه من قيام السياسيين بالتسرع في قرار حظر السيارات التقليدية.
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