استدعاء 320 سيارة أودي لاحتمالية حدوث التماس كهربائي

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 320 سيارة أودي “A7 / A6 / A5 / A4” موديلات 2019- 2020، مؤكدة على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa.

ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية دخول الرطوبة في مولد بادئ التشغيل ما قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي، واحتمالية نشوب حريق.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة ساماكو للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.