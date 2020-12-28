مرسيدس E-class 2021 تتخلى عن شعار النجمة الثلاثية لغطاء المحرك

الخليج ٣٦٥ نت – قررت مرسيدس التخلي عن شعار النجمة الثلاثية لغطاء المحرك في سيارتها مرسيدس E-Class 2021 الجديدة في الولايات المتحدة، والتي ظلت لعقود من الزمان تُعتبر علامة على الرفاهية، لكن مع مرور السنين، تلاشى هذا الأمر ببطء لصالح شعار أكبر في منتصف الشبك الأمامي.

وبالإضافة إلى تطور التصميم، فإن أحد أهم الأسباب للاستغناء عن الشعار الأيقوني هو قوانين السلامة الأكثر صرامة، والتي أصبح من الصعب الالتزام بها وترك شعار النجمة الثلاثية على غطاء المحرك، حيث أكدت مرسيدس أن هذا الخيار الذي كان متاحاً في السابق كجزء من حزمة “Luxury”، قم تم إيقافه.

في حين أن موديلات مرسيدس التي لا يزال بإمكانها حمل الشعار، هي اس كلاس الجديدة، ومايباخ GLS SUV، بينما تكتفي الطرازات الأخرى بالشعار في منتصف الشبك الأمامي فقط، في حين لا يزال الشعار مُتاحاً في بعض أسواق أوروبا، في حزمة “Exclusive” مع لمسات كرومية فاخرة أخرى في مناطق مختلفة في السيارة.

في الختام، يعني هذا الأمر أن مرسيدس تعمل بخطى ثابتة على إزالة شعار النجمة الثلاثية لغطاء المحرك من جميع طرازاتها ومن جميع الأسواق حول العالم، لأسباب تتعلق بالسلامة والتصميم.