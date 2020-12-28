السويد تدعم السودان لعبور الفترة الانتقالية وتحقيق السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مملكة السويد دعمها للسودان لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية، والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين إسماعيل، بسفيرة السويد بالخرطوم "سيقني بورقستلار".



وأشادت السفيرة بإنجازات حكومة الفترة الانتقالية، أبرزها توقيع اتفاق السلام، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة السودان حصانته السيادية، وبدء التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت الخارجية السودانية، الإثنين، بيانا جاء فيه، إن اللقاء تطرق لترتيبات زيارة وزيرة الخارجية السويدية المرتقبة للبلاد يناير/كانون الثاني المقبل.

بدوره شدد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين إسماعيل، على أهمية شراكة ودعم مملكة السويد للسودان.

وأكد عزم الحكومة تعزيز العلاقات الثنائية مع السويد، وتطويرها في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال المواصلات العامة، وذلك بالتعاون مع شركة سكانيا السويدية.

في سياق متصل، أكدت القائم بأعمال بعثة "يونيتاميس" بالسودان، إستيفاني خوري، التزام البعثة بدعم المرحلة الانتقالية في السودان في العديد من المجالات.





واطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد الحسن التعايشي، على أولويات بعثة "يونيتاميس" بالسودان، والدور الذي ستضطلع به لدعم المرحلة الانتقالية، خلال لقائه مع القائم بأعمال البعثة.

وقالت خوري، إنها تلقت عرضا من عضو مجلس السيادة حول المراحل والخطوات التي وصل إليها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وأولويات الحكومة الانتقالية خلال المرحلة القادمة.