"نشترى ولا نستنى؟".. المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات يجيب

كتب: باسل الحلواني

أكد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن أسعار السيارات ترتبط بمدى وفرتها في السوق، طبقاً لقانون العرض والطب.

قال "مصطفى"، في تصريحات خاصة لـ" سيارات الوفد"، إن خلال الفترة الماضية كانت الكميات المعروضة من السيارات أقل من حجم الطلب عليها، ما أدى

إلى ظهور "الأوفر برايس"، أو ما يعرف بالزيادات السعرية التي يقرها بعض التجار على السيارات مقابل التسليم الفوري بدلاً من الانتظار لعدة أسابيع وربما أشهر في قوائم التسليمات الخاصة بالوكلاء.

أضاف أن ظاهرة "الأوفر برايس"، لن تنتهي إلا بتوافر السيارات

بأعداد أكبر من المطلوبة.

ورداً على السؤال الذي يتردد بقوة في سوق السيارات مؤخراً من غالبية العملاء :"نشتري ولا نستنى؟".. يقول "مصطفى"، إن الرؤية غير واضحة خلال الفترة القادم في ظل جائحة كورونا، وتوقف بعض مصانع السيارات العالمية عن العمل، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن وأسعار اليورو، وبالتالي فالشراء الآن أفضل من الانتظار، خاصةً أن بعض وكلاء السيارات أعلنوا عن زيادة أسعار بعض الطرازات مؤخراً.