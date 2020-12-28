القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظرت السلطات التركية، تغريدة نشرها أحد المعارضين، كشفت إعفاء شركة مقربة من الرئيس، رجب طيب أردوغان، من أكثر من 9 مليارات ليرة ضرائب.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، الإثنين، جاء الحظر بموجب قرار صادر عن محكمة "بيكوز" الجنائية بمدينة إسطنبول.
التغريدة كانت لنائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الخير" المعارض، لطفي تورقان، حيث كشف فيها عن إعفاء شركة “قايلون” للإنشاءات من ضرائب قيمتها 9.5 مليارات ليرة.
وفي حيثيات قرارها أوضحت المحكمة أن "حظر التغريدة جاء بسبب انتهاك تورقان للحقوق الشخصية".
جدير بالذكر أن "قايلون" تعد من أكبر شركات الإنشاءات في تركيا، تم تأسيسها في 1974، ومن أهم مشاريعها مطار إسطنبول، وتتولى مشاريع في ليبيا.
وتأتي الشركة المذكورة ضمن قائمة الشركات القريبة من الرئيس أردوغان.
جدير بالذكر أن علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، كان قد تقدم بوقت سابق بمذكرة استفهامية إلى وزير التجارة، روهصار بكجان، بشأن التخفيضات الضريبية التي تحصل عليها بعض الشركات، ومنها شركة "قايلو" المذكورة.
كانت هذه تفاصيل خبر حظر تغريدة سياسي تركي عن 9 مليار ليرة فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.