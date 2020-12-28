حصاد 2020.. أفخم السيارات التي طرحت بـ7 مقاعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد العام 2020، إطلاق عدد كبير من السيارات بـ7 مقاعد، وإليك قائمة تضم أبرزها وفقا لترشيحات خبراء قطاع السيارات.

ضمن حصاد عام 2020، كشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات من فئة SUV العائلية المجهزة من الداخل بمساحة كبيرة، تكفي لوجود أكثر من صفين من المقاعد.

وفي مقدمة القائمة، جاء طراز فولفو XC90، الذي توفر من الداخل بسبعة مقاعد، ووفرت فولفو هذا الطراز، بمحرك ديزل ومحرك آخر هجين.



من بعده جاء ضمن القائمة، من أبرز السيارات التي توفرت بـ7 مقاعد في 2020، طراز "سورينتو"، من ماركة كيا الكورية الجنوبية، والذي توفر بمحرك ديزل بسعة 2.2 لتر وينتج قوة 197 حصان.

ومن ماركة أودي الألمانية، ضمت قائمة موقع "أوتو كار" البريطاني، نسخة 2020 الجديدة التي طرحت من طراز Q7 ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، وكان من أبرز السيارات المزودة بـ7 مقاعد من التي طرحت في 2020، وتوفر بمحرك ديزل TDI بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة تصل حتى 335 حصان.

من بعده ضمت القائمة من ماركة بيجو الفرنسية، طراز 5008 الذي طرح بنسخته لعام 2020، وكان من أبرز السيارات SUV التي توفرت من الداخل بمساحة تكفي لـ7 ركاب، وخصصت له بيجو أكثر من خيار على مستوى المحرك بسعة تتراوح بين 1.2 لتر و 1.5 لتر و 2.0 لتر.

ومن ماركة لاند روفر البريطانية، جاء ضمن قائمة "أوتو كار"، النسخة الجديدة التي طرحت في 2020 من طراز "ديسكفري"، وكان من أبرز السيارات التي توفرت بـ7 مقاعد من الداخل، وتوفر بمحرك ديزل ذو 6 أسطوانات، ومحرك آخر بترولي ذو 4 أسطوانات.

ثم جاء ضمن القائمة، طراز سكودا "كودياك" الذي طرح بنسخته لعام 2020 ضمن الفئات SUV العائلية كبيرة الحجم وتوفر من الداخل بـ7 مقاعد.

في ختام القائمة، ذكر موقع "أوتو كار" نسخة 2020 من طراز مرسيدس GLB، الذي اجتمعت به الفخامة والرحابة الداخلية، وكان من أبرز السيارات التي طرحت بـ7 مقاعد في 2020.



