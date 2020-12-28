"مسام" السعودي ينتزع 1352 لغما حوثيا باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر من انتزاع 1352 لغما.
وأصدر مشروع "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" بيانا، الإثنين، جاء فيه، إن الألغام التي نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في نزعها، تتضمن 31 لغمًا مضادة للأفراد، و134 لغمًا مضادة للدبابات، و1,178 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة.
وأضاف البيان، أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 207,205 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.
وتابع أن تلك الألغام راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
وتواصل ألغام مليشيا الحوثيين، المصنوعة إيرانيا، حصد أرواح المدنيين في مختلف مناطق اليمن، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.
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