الخليج ٣٦٥ نت – ستبدأ بي ام دبليو حملة وضع لوحات إعلانية ذكية في بريطانيا لإعلام ملاك بي ام دبليو بانتهاء صلاحية ضمان سياراتهم. وصرحت بي ام دبليو أن اللوحات الإعلانية الجديدة موجهة لملاك سيارات بي ام دبليو بعمر أطول من 35 شهر لاقتراح شراء ضمان جديد للسيارة عبر الإنترنت. ونفت بي ام دبليو تقارير الكشف عن لوحات تراخيص السيارة أو المعلومات الشخصية لملاك السيارات .. وتستخدم اللوحات الذكية تقنية خاصة لرصد نوع السيارة وعمرها لتغيير كل إعلان بما يناسب كل سيارة. وتنوي بي ام دبليو عرض اللوحات الإعلانية في التقاطعات الرئيسية في مدن لندن ومانشيستر وبرمنغهام ونيو كاسيل وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر لوحات ذكية في شوارع بريطانيا تنبه مالكي سيارات بي ام دبليو بانتهاء ضمانهم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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