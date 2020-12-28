الكشف عن أول سوبركار ألبانية بهيكل كربوني وقوة 850 حصان

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الخليج ٣٦٥ نت – “كندريم ثانكي” هو مصمم سيارات يحلم بصنع أول سوبركار ألبانية عبر شركته الجديدة “أريرا أوتوموبيلي”.
ثانكي هو المصمم الوحيد في الشركة مع استعانته بفريق هندسي لصنع الجسد، كما كشف عن تصاميم تخيلية مبدئية للسوبركار القادمة.
بالطبع التصميم الخارجي ليس نهائياً، كما تستحدم السيارة هيكلاً من ألياف الكربون لتحفيف الوزن، مع مصابيح أمامية ممتدة رأسياً ونظام عادم ثنائي دائري كبير.
وتهدف الشركة لاستخدام محرك 6.2 لتر توين تيربو V8 بقوة 850 حصان وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.7 ثانية وسرعة قصوى 375 كلم\س.
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