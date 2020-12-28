التوكيلات العالمية للسيارات تستحوذ على وكالة سيارات هونشي في السوق السعودي

السيارة الفارهة الأولى في الصين تصل قريبا إلى المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – مجموعة إف آيه دبليو الصينية تعين التوكيلات العالمية للسيارات وكيل حصري لعلامة هونشي في المملكة العربية السعودية. بناء على خبرتها في مجال قطاع السيارات الذي يمتد لأكثر من 70 عاما لما تتمع به من إمكانية قوية، التوكيلات العالمية للسيارات أكدت على أنها الشريك الأفضل لتمثيل علامة هونشي في المملكة العربية السعودية، أكبر سوق للسيارات في منطقة الشرق الأوسط.

شركة التوكيلات العالمية للسيارات بتواجد كوكبة من العلامات التجارية للسيارات الفارهة تحت مظلتها في المملكة، أبدت رغبتها ومقدرتها على أن تستقطب سيارة هونشي المتميزة إلى السوق السعودي.

سيارات هونشي هي قسم السيارات الفارهة في شركة اف آيه دبليو العريقة عملاق صناعات السيارات في الصين والتي يعود بدايتها إلى ما قبل أكثر من 60 عاما وتحديداً في عام 1953م.

هونشي، مستقبل الفخامة ليس للسيارات الفارهة في الصين فقط بل في العالم، وذلك بفضل ما تتمتع به من مميزات حصدت على إثرها الإعجاب والإشادة بروعتها ، وتعد سيارات هونشي بأدائها القوي ومواصفاتها الفائقة وتصاميمها الجذابة؛ أيقونة تعكس للعالم التطور الهائل في صناعة السيارات الصينية.

بعد أن أظهرت الدراسات التي قامت بها الشركة حول العديد من المؤشرات والعوامل المرتبطة بتاريخ السيارة ونجاحاتها في الصين، وذوق العملاء في المملكة المهتمين بالسيارات الفارهة من واقع تعامل الشركة مع هذه الشريحة من العملاء على وجه التحديد، فكان قرار الشركة في العمل على جلب سيارات هونشي إلى المملكة.

وبهذه المناسبة تحدث الشيخ محمد عبدالجواد، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: “حدث مميز آخر في مسيرة شركة التوكيلات العالمية للسيارات بعد الحصول على وكالة سيارات هونشي في السوق السعودي والتي تستقبل هذه السيارة المذهلة، نحن حريصون بإستمرار على النمو والتطور، وذلك بإضافة علامات تجارية تلبي رغبات المستهلك في السوق السعودي، وإنه من دواعي سرورنا واعتزازنا أن نكون وكلاء سيارات هونشي التي تعد مستقبل الفخامة، وكما عوّدنا عملاءنا دائماً بأن نواصل التزامنا تجاههم بتقديم أفضل المميزات والخدمات لهم لبناء علاقة مستدامة نحافظ بها على ثقتهم التي تعد أساسا لإستمرار نجاحاتنا ودافعاً لنا لتقديم المزيد لخدمتهم والارتقاء لمستوى تطلعاتهم”.