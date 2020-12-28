تأجيل موعد وقف تصنيع شفروليه كمارو

الخليج ٣٦٥ نت – تكاثرت التقارير والشائعات منذ العام الماضي عن توقف إنتاج شيفروليه كمارو مع تراجع المبيعات في الأعوام الأخيرة، خاصة في 2020 مع التأثير السلبي الإضافي لوباء الكورونا.
وقد انخفضت مبيعات كمارو في الربع الثالث من العام الحالي بـ 40% إلى 22,226 سيارة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما باعت فورد حوالي ضعف هذا الرقم من سيارات موستنج في نفس الفترة، ما يوضح الأزمة التي تواجهها كمارو.
التقارير الجديدة الآن تشير إلى تأجيل موعد وقف كمارو من 2024 إلى 2026، مع عدم تطوير جيل جديد للسيارة.. مع العلم أنه للوقت الحالي رفض المتحدث الرسمي لشيفروليه تأكيد أو نفي أخبار توقف السيارة العضلية.
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