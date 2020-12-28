فورد تكشف تفاصيل النسخة الأحدث من طراز Puma

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فورد عن توسيع باقة موديلاتها من السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV من خلال طرح سيارتها Puma الجديدة.

وأوضحت الشركة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن سيارة الكروس أوفر الجديدة تأتي بطول 4.23 متر وتبلغ سعة الحمولة في حيز الأمتعة حوالي 523 لتر.

وتعتمد سيارة فورد Puma الجديدة في البداية على سواعد محرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات، ويتوفر لبعض النسخ تقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت.

ويتسع برنامج الدفع بمحرك الديزل رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة( 120 حصان)، والنسخة الرياضية Puma ST بقوة 147 كيلووات/200 حصان مع 320 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويتوفر للسيارة ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي.

وقبل أيام،كشفت شركة فورد النقاب عن نسخة كهربائية من أيقونتها موستانج Mustang، والتي تختلف عن الموديل التقليدي من حيث الهيكل بشكل كامل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها الجديدة، والتي تحمل الاسم Mach E، تختلف عن الموديل التقليدي من السيارة من خلال التخلي عن خطوط الكوبيه لصالح هيكل الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.