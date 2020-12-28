أودي تكشف عن طراز كهربائي جديد.. سرعة فائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أودي النقاب عن سيارتها Q4 E-Tron الجديدة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة بنظام الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نسخة السيارة الجديدة تظهر بطول 4.60 متر وبعرض 190 متر وارتفاع 160 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.80 متر.



وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية إلى أن النظام الكهربائي الذي تندفع به السيارة يولد قوة 225 كيلووات(306 أحصنة)، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 180 كلم/س.

وبفضل البطارية سعة 82 كيلووات ساعة، فإن السيارة الألمانية تبلغ مدى السير 450 كلم، ومن المتوقع طرح السيارة الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 40 ألف يورو تقريبا.

الدفع الهجين

والأسبوع الماضي، أعلنت الشركة الألمانية عن توسعها في طرح الموديلات المعتمدة على تقنية الدفع الهجين Plug-in من طرز A3 و Q3 و Q8، والتي يزيد مدى السير بها على 60 كلم.

وتعتمد النسخ الثلاث A3 و Q3 وQ3 Sportback على سواعد محرك بنزين سعة 1.4 لتر مع محرك كهربائي مدمج بناقل الحركة بقوة 80 كيلووات/109 حصان مع بطارية سعة 13 كيلووات ساعة.

وتصل السرعة بالدفع الكهربائي وحده إلى 140 كلم/س. ويتم شحن السيارة A3 بـقدرة 2.9 كيلووات في غضون 4 ساعات وذلك بمساعدة مقبس عالي الجهد، بينما يتم شحن Q3 بما يصل إلى 6ر3 كيلووات وبالتالي تحتاج إلى ساعة أقل.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن إلى أن أسعار A3 تبدأ من 38 ألف و440 يورو، كما تبلغ قوة النظام بها 150 كيلووات/204 حصان أو 180 كيلو وات / 245 حصان. ويتم تقديم السيارة Q3 ضمن الإصدار الأكثر قوة فقط بسعر يبدأ من 46 ألف يورو.

ويبلغ سعر الموديل Q8 55 TFSI e نحو 77 ألف و300 يورو، أما سعر الموديل Q8 60 TFSI e فيبلغ 92 ألف و800 يورو.