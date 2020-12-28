أبرز سيارات بي إم دبليو في 2020.. موديلات أبهرت العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت بي إم دبليو مجموعة كبيرة من الموديلات الجديدة الفارهة بمختلف الفئات خلال عام 2020، رغم تداعيات كورونا وأشهر الحجر الصحي.

وحرصت الشركة على توفير أحدث أنواع الرفاهية في كافة الموديلات، بخلاف القدرات التقنية العالية،كما أكدت طابع الفخامة في كافة الموديلات التي أبهرت العالم.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لأبرز السيارات التي طرحتها بي إم دبليو في الأسواق منذ بداية 2020،وأبرز مواصفاتها.

بي إم دبليو 2020 X7



السعر 74,895 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 553 لفة/قدم



بي إم دبليو 2020 X6 M

السعر: 109,595 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 553 لفة/قدم



بي إم دبليو 2020 X5

السعر: 59,895 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 479 لفة/قدم



بي إم دبليو 2020 X4 M

السعر: 74,395 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 442 لفة/قدم



بي إم دبليو 2020 X3 M

السعر : 70,895 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 442 لفة/قدم



بي إم دبليو 2020 X2

السعر : 37,745 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 258 لفة/قدم



بي إم دبليو 2020 M8 Gran Coupe

السعر : 131,995 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 553 لفة/قدم



بي إم دبليو 2020 M4



التكلفة الافتتاحية: 70,145 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 425 حصانا

عزم الدوران: 406 لفة/قدم

بي إم دبليو 2020 8-Series Gran Coupe

السعر : 85,895 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 3





بي إم دبليو 2020 M2

السعر : 59,895 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 406 لفة/قدم





