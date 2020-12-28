خبير سيارات مصري يحصل على جائزة قيادات الجودة بالولايات المتحدة

كتب: باسل الحلواني

استطاع خبير السيارات المصري المتخصص في الجودة المهندس شادي الصفتي، الحصول على جائزة قيادات الجودة، خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للجودة بالولايات المتحدة الأمريكية، نظير جهوده المستمرة لنشر ثقافة الجودة، ليصبح أول مصري وعربي وأفريقي يحصل على هذه الجائزة العالمية.

وكان "الصفتي"، قد أطلق خلال العام الجاري، مع مجموعة من علماء مصر بالخارج، مبادرة "مستمرين"، والتي تهدف للحفاظ على سلامة العامل المصري، وضمان استمرارية الأعمال في

القطاع الصناعي أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن طريق نقل الدروس المستفادة من الدول الأخرى والشركات العالمية.

وحصل خبير الجودة المصري من قبل على 5 جوائز عالمية في مجال إدارة الجودة والتصنيع، كما تم تكريمه في 4 دول "الولايات المتحدة، الصين، الفلبين، الإمارات العربية المتحدة"، تقديرًا لدوره المتميز في تطوير نظم الجودة لمواكبة الثورة

الصناعية الرابعة.

من جانبها أشادت جون كاتونا، رئيسة لجنة التحكيم، بـ"الصفتي"، مؤكدة أنه نموذج مشرف لمهندسي مصر في مجال صناعة السيارات، لافتة إلى أن خبرته المتميزة، وإنجازاته في تطوير نظم الجودة والتصنيع، وتحسين جودة المنتجات بمعدلات غير مسبوقة مع شركة جنرال موتورز في شمال إفريقيا، حسمت المنافسة لصالحه في التصفيات النهائية.

ويعد "الصفتي"، أول مصري وعربي وأفريقي يحصل على هذه الجائزة العالمية، وأهدى الخبير المصري الجائزة إلى الشعب المصري والعربي، مؤكداً أن ذلك يعد تقديرًا للدولة المصرية على الجهود التي قامت بها في مجال التنمية، وتطوير نظم الجودة.