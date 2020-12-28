مبيعات السيارات الصديقة للبيئة من "هيونداي وكيا" تحقق أرقاماً قياسية

كتب: باسل الحلواني أعلنت مجموعة هيونداي وكيا موتور الكورية الجنوبية، عن بيعها 306266 سيارة صديقة للبيئة في الأسواق الخارجية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020. وقدر مقدار الزيادة في مبيعات السيارات صديقة البيئة خلال هذه الفترة 26.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2019. هذه الفترة 26.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2019. ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة الكورية الجنوبية باعت هيونداى وكيا نحو 137286 سيارة كهربائية و118816 سيارة هجينة و49299 سيارة كهربائية هجينة قابلة للتوصيل بمصدر كهرباء (PHEV) و865 سيارة كهربائية ذات خلايا الوقود الهيدروجينية (FCEV). و49299 سيارة كهربائية هجينة قابلة للتوصيل بمصدر كهرباء (PHEV) و865 سيارة كهربائية ذات خلايا الوقود الهيدروجينية (FCEV). وكانت المبيعات الخارجية للسيارة هيونداي كونا الكهربائية خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري قد بلغت 70018 وحدة بزيادة قدرها 129.7% مقارنةً بالفترة نفسها من 2019.

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