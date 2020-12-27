موجز الخليج 365 للسيارات.. طرازات فاشلة وموديلات هزمت كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أسهمت جائحة كورونا خلال فترات "العزل" المنزلي في نمو الإقبال على ألعاب الفيديو جيم وخاصة سباق السيارات.

عشاق السيارات غالبا ما يهتمون بمتابعة أسرع أنواع المركبات في العالم، لكن هناك من يهتم أيضا بمعرفة أبطأ الطرازات ومواصفاتها.

كشفت شركة بينينفارينا النقاب عن الهايبر كار Battista الكهربائية الجديدة بقوة 1900 حصان، وبسعر يبلغ حوالي 2 مليون يورو.

حققت مجموعة من السيارات التي طرحت خلال عام 2020 معدلات جيدة من المبيعات، رغم ما عانت منه أسواق السيارات من تراجع بسبب كورونا.

أعلنت شركة لادا عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Niva ، والتي ستُعرف مستقبلا باسم Niva Travel.

كشفت شركة ألفا موتور النقاب عن سيارتها Ace الكهربائية، التي تمتاز بمظهر كلاسيكي جذاب مع خطوط الكوبيه الانسيابية.