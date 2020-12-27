ضمان مدى الحياة على قطع غيار فولفو

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لفولفو فى مصر، عن تقديم برنامج ضمان جديد يعرض لأول مرة فى مصر فقط لعملاء فولفو وهو ضمان لقطع غيار فولفو الأصلية مدى الحياة بتغطية شاملة لجميع عيوب المواد أو الصناعة لقطع الغيار الأصلية التي تم تغييرها داخل مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.

وقال بيان صادر عن شركة عز

العرب:" من خلال برنامج الضمان لقطع الغيار الجديد، يستطيع العميل أن يتمتع بضمان لا يشمل فقط قطع الغيار، بل يمتد ليشمل المصنعيات، طوال مدة امتلاكه لسيارته فولفو، سواء قديمة أم حديثة".

وأضاف البيان:"هذا الضمان الجديد لقطع الغيار يساهم فى الحفاظ على السيارة فى حالة ممتازة طوال

الوقت وفى شعور العميل براحة البال وذلك لإعلائه قيم المتانة والأداء والجودة والسلامة مدى الحياة".

من جانبه قال المهندس محمد أبو النور، مديرعام فولفو مصر، بشركة عز العرب للسيارات: "نحن دائماُ فى عز العرب نسعى بكل جهدنا على لنوفر لعملائنا الكرام كافة المزايا والعروض الجديدة، ومن هذا المنطلق نقوم دائماً بدراسة مقترحات عديدة فى هذا الصدد ووجدنا أن هذا البرنامج سيحوذ على رضاء قطاع كبير من العملاء وهو هدفنا الرئيسي فى نهاية الأمر".