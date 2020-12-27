تويوتا برادو 2023 تظهر في تصميم تخيلي لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تخيلية تستعرض تويوتا برادو الجيل القادم، وذلك في أول تصميم يعطينا نظرة لما قد تبدو عليه السيارة عند وصولها.

يأتينا شكل برادو 2023 التخيلي من مجلة Best Car Web اليابانية الشهيرة بنشر التصاميم التخيلية للسيارات اليابانية قبل تدشينها.

وكما نرى، فإن التصميم يتمتع بمصابيح نحيلة وزوايا حادة ومظهر رشيق، مع المحافظة على اللمسات الكلاسيكية التي تشتهر بها سيارة برادو.

ويُقال أن تويوتا تنوي الكشف عن الشكل الجديد لبرادو في صيف أو شتاء 2022، أي أنها ستصل للأسواق كموديل 2023.

لا توجد أي معلومات حالياً عن الموديل سوى أنه غالباً ما سيتوفر بنسخة هايبرد ضمن خيارات محركاته.

الجدير بالذكر أن برادو 2021 متوفرة حالياً لدى وكالة عبداللطيف جميل بسعر يبدأ من 150,535 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة 15%.