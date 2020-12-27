“بالصور” وصول نسبة الإنجاز في مشروع حافلات الرياض إلى 96%

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض “قطار الرياض” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن نسبة الإنجاز في مشروع حافلات الرياض.

وأوضح حساب تويتر أن نسبة الإنجاز في مشروع حافلات الرياض وصلت إلى 96%، مشيرًا إلى أن أعمال بناء المحطات والمسارات أوشكت على الانتهاء، ويتم حالياً عمل الاختبارات اللازمة واستلام المشروع من المقاولين.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع حافلات الرياض يُعتبر المُغذي الرئيس لشبكة قطار الرياض، كما سيكون وسيلة النقل الرئيسة داخل أحياء الرياض؛ لتقوم الحافلات بنقل حوالي 900 ألف راكب يومياً خلال مرحلة التشغيل القصوى.