تعرف على إجراءات تغيير لون سيارتك في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – يرغب الكثير منا في تغيير لون سيارته بين الحين والآخـر ولكن تغيير لون السيارة يلزمه عددًا من الإجراءات أولًا حتى تتمكن من القيام بهذه الخطوة.. وإليك كافة الخطوات والإجراءات التي يجب الإلتزام بها عند تغيير لون سيارتك.
خطوات تغيير لون السيارة
وضعت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها أولاً كي تتمكن من تغيير لون سيارتك، وتشمل:
- التوجه لمركز المعلومات في الإدارة العامة للمرور.
- التقديم على طلب فحص السيارة بهدف تغيير لونها واستلام نموذج من هذا الطلب.
- ستخضع السيارة لفحص بالمرور ومن ثم يتم التوقيع على نموذج الطلب.
- ثم يتم توجيه السيارة إلى الوكالة أو الورشة التي سيتم بها تغيير اللون بها.
- بعد الانتهاء عُد بالنموذج نفسه إلى المرور مع السيارة حتى يتأكد من تغيير لونها.
- قم بدفع رسوم بدل فاقد للاستمارة 50 ريال عبر الصراف.
- اعطِ وصل سداد المبلغ والنموذج للمرور للقيام باستبدال الاستمارة القديمة بأخرى جديدة، ويتم ذلك خلال 20 دقيقة كأقصى حد.
وإذا كنت لا تعرف طريقة طلاء السيارة من جديد، فإليك الخطوات:
- قم برش أسطح السيارة بمادة مقاومة للصدأ للمساعدة على ملء الخدوش الموجودة.
- انتظر مدّة زمنية بعد تطبيق البرايمر حسب ما هو مكتوب على علبته.
- قم بصقل الأسطح برقّة حتى تصبح ملساء.
- نظف السطح من الغبار والزيت باستخدام الشمع (wax) أو الأسيتون.
- قم برش الطلاء النهائي على أسطح السيارة حسب تعليمات الشركة المصنّعة له، بحيث تكون الطبقة رقيقة بشكل معقول.
- اترك الطلاء حتى يجف تماماً، بعيدًا عن الغبار.
- قم بتصقيل الأسطح لتصبح ملساء، ثمّ تنظيفها من البقايا وتركها حتى تجف،.
- قم بتلميع الطلاء بحذر شديد.
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