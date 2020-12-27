تعرف على إجراءات تغيير لون سيارتك في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – يرغب الكثير منا في تغيير لون سيارته بين الحين والآخـر ولكن تغيير لون السيارة يلزمه عددًا من الإجراءات أولًا حتى تتمكن من القيام بهذه الخطوة.. وإليك كافة الخطوات والإجراءات التي يجب الإلتزام بها عند تغيير لون سيارتك.

خطوات تغيير لون السيارة

وضعت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها أولاً كي تتمكن من تغيير لون سيارتك، وتشمل:

التوجه لمركز المعلومات في الإدارة العامة للمرور. التقديم على طلب فحص السيارة بهدف تغيير لونها واستلام نموذج من هذا الطلب. ستخضع السيارة لفحص بالمرور ومن ثم يتم التوقيع على نموذج الطلب. ثم يتم توجيه السيارة إلى الوكالة أو الورشة التي سيتم بها تغيير اللون بها. بعد الانتهاء عُد بالنموذج نفسه إلى المرور مع السيارة حتى يتأكد من تغيير لونها. قم بدفع رسوم بدل فاقد للاستمارة 50 ريال عبر الصراف. اعطِ وصل سداد المبلغ والنموذج للمرور للقيام باستبدال الاستمارة القديمة بأخرى جديدة، ويتم ذلك خلال 20 دقيقة كأقصى حد.

وإذا كنت لا تعرف طريقة طلاء السيارة من جديد، فإليك الخطوات: