صناعات لن تتوقعها لشركات السيارات بينها القهوة وآلات الخياطة

الخليج ٣٦٥ نت – من الأمور الغريبة التي لا يعرفها كثير من الأشخاص أن معظم شركات السيارات عند بداية عملها لم تكن متخصصة في صناعة السيارات، لكنها اشتهرت بصناعات أخرى مثل تصنيع آلات النسيج وماكينات القهوة والطائرات!

وقد نشر موقع “هوت كارز”، قائمة بأبرز شركات السيارات التي لم تبدأ مجال تصنيع السيارات في بدايتها، وهي كما يلي.

1- شيفروليه

كانت بداية الشركة الأمريكية مع صناعة رؤوس أسطوانات السيارات، وكان أول إنتاج لها في مجال التصنيع هو رأس أسطوانة لموديل فورد Model T صنعته في عام 1920.

2- هوندا

بدأت الشركة اليابانية مجال الصناعة في تصنيع الدراجات النارية، وأسطوانات الكباس الخاصة بالمحرك.

3- بي إم دبليو

بدأت الشركة الألمانية مجال الصناعة مع تصنيعها للطائرات ومحركات الطائرات في فترة الحرب العالمية الثانية.

4- لامبورجيني

كانت بداية شهرة الشركة الإيطالية عبر تصنيع جرارات الزراعة، في الفترة بين عام 1948 وحتى عام 1960.

5- فوكسهول

كانت بداية الشركة البريطانية مع صناعة وتشييد السفن، والمصانع، في الفترة بين عام 1857 وحتى عام 1990.

6- هيونداي

بدأت الشركة الكورية مجال الصناعة في صناعات البنية التحتية للمدن والمؤسسات، ومعدات البناء، وكانت بداية بيع الشركة للسيارات في عام 1975.

7- سوزوكي

كانت بداية شهرة الشركة اليابانية مع صناعة الغزل والنسيج، قبل أن تتخصص في صناعة السيارات بأنواعها.

8- أوبل

كانت بداية شهرة الشركة الألمانية مع صناعة آلات الخياطة، في الفترة بين منتصف القرن الـ 19 وحتى عام 1899.