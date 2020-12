8 سيارات صنعت منها نسخة واحدة في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم بعض شركات السيارات الكبرى أحياناً بطرح نسخة واحدة من أحد طرازاتها الفاخرة، وذلك من أجل إشباع رغبات التفرد والخصوصية لدى العملاء، أو بسبب وجود مناسبة خاصة لها، وخلال السطور التالية سنقدم لكم أبرز السيارات التي لا يوجد لها إلا نسخة واحدة فقط في العالم.

1- ZIS-Sport



صُنعت هذه السيارة الوحيدة في عام 1939، وتم تزويدها بمحرك يصل لسرعة 162 كلم في الساعة، ولكن اختفت هذه النسخة بعد الحرب العالمية الثانية.

2- Cadillac Cien



صُممت كاديلاك هذه السيارة خصيصاً للاحتفال بالذكرى الـ100 للشركة، وقد تم إضافة العديد من التقنيات الحديثة لها، ومنها نظام التحكم الصوتي ونظام الرؤية الليلية، لكن لم يتم بيع هذه النسخة، وتم وضعها في متحف الشركة.

3- Dartz PROMBRON AS1936 Monaco Red Diamond Edition



تعد هذه السيارة واحدة من أغلى سيارات الدفع الرباعي في العالم، ولقد تم صناعة هذه النسخة الوحيدة في لاتفيا، وبلغ سعر بيعها 1.6 مليون دولار (6 مليون ريال)، وتبلغ سرعتها 312 كلم في الساعة.

4- Peugeot Onyx



صنعت بيجو هذه النسخة الوحيدة في عام 1995 وتم عرضها للجمهور في معرض ديترويت للسيارات، وأطلق عليها اسم the most powerful super car in the world أي السوبر الأقوى في العالم، وتم تزويدها بأربع توربينات، وبلغت سرعتها القصوى حوالي 407 كلم في الساعة.

5- McLaren X-1

صُنعت هذه السيارة الفريدة بناءً على طلب شخص من الشرق الأوسط، وقام بصناعتها مهندسين متخصصين، وبلغت قيمتها حوالى 7 ملايين دولار (26.75 مليون ريال).

6- Porsche 911 Panamericana



قامت بورش بصناعة هذه النسخة الوحيدة من أجل إهدائها لمدير الشركة السيد “فيري بورش”، وذلك في عام 1989 بمناسبة عيد ميلاده.

7- Maybach Exelero



تعد هذه السيارة أفضل سيارة فاخرة في العالم، ولقد تم صناعتها في عام 2005 بالتعاون مع شركة الإطارات الألمانية “فولدا”، وبيعت هذه النسخة الفريدة في عام 2011 مقابل 8 ملايين دولار (30 مليون ريال) إلى مغني راب أميركي.

8- Ferrari F12 Berlinetta TRS



قامت فيراري بصناعة هذه النسخة الوحيدة من أجل شخص لم يكشف عن اسمه، ولقد بلغ سعرها 4.2 مليون دولار (15.75 مليون ريال).