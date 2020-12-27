قائمة أفضل ألعاب فيديو جيم لسباق السيارات في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسهمت جائحة كورونا خلال فترات "العزل" المنزلي في نمو الإقبال على ألعاب الفيديو جيم وخاصة سباق السيارات.

وشهد العام 2020 طرح مجموعة مميزة من تلك الألعاب ساهمت في تخفيف حدة الملل لدى عشاقها.

وضمن حصاد عام 2020، عرض موقع "كار أند درايفر" في تقرير بالصور قائمة أفضل تلك الألعاب التي طرحت بالأسواق على مدار العام 2020.

وجاء ضمن القائمة لعبة Wreckfest، والتي توفرت للبيع عبر الإنترنت بتكلفة 29,99 دولار عبر موقع steampowered.com .

وضمت القائمة لعبة Gran Turismo Sport، المخصصة لسباقات الرالي، وتوفرت عبر موقع ألعاب بلاي ستيشن.

وضمن أبرز ألعاب الفيديو الخاصة بسباقات السيارات التي طرحت، لعبة Forza Motorsport 7، التي تضم 700 سيارة مختلفة، وتوفرت للبيع بتكلفة 43.34 دولار عبر موقع أمازون.

ومن بعدها، ضمت القائمة لعبة iRacing، المخصصة لسباقات الرالي، وضمت مجموعة كبيرة من السيارات المخصصة لهذه السباقات، وتوفرت بتكلفة 9.99 عبر موقع steampowered.com.

وجاء ضمن القائمة النسخة الأحدث من لعبة Need for Speed Heat، التي تضم مجموعة مميزة من منافسات سباقات السيارات ومطاردات الشرطة بتكلفة 69.99 دولار عبر موقع steampowered.com.

ومن ألعاب السيارات الترفيهية التي توفرت في 2020، لعبة Mario Kart 8 Deluxe المستوحاة من لعبة سوبر ماريو الشهيرة المطروحة من شركة نينتيندو اليابانية، وتوفرت هذه اللعبة بتكلفة 58.98 دولار عبر موقع amazon.com.

وضمن قائمته لعبة Assetto Corsa Competizione المخصصة لسباقات السيارات من فئة GT، وتوفرت للبيع بتكلفة 34.99 دولار عبر موقع store.steampowered.com.

في ختام القائمة، جاءت DiRT Rally 2.0، وهي لعبة فيديو جيب لسباقات السيارات، مخصصة لسباقات الرالي في الطرق الوعرة والترابية والطرق الموحلة، وتوفرت هذه اللعبة للبيع بتكلفة 24.40 دولار عبر موقع amazon.com.

