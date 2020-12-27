“بالفيديو” دبي تمنح كرستيانو رونالدو لوحة سيارة رقمها CR7

الخليج ٣٦٥ نت – منحت مدينة دبي النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب نادي يوفتوس الإيطالي، لوحة سيارة مرخصة تحمل الرقم 7 بجانب الرمز الخاص به وهو “CR”، ليُصبح رقم اللوحة CR7. وفي التفاصيل، تداولت الصحف الإماراتية خبر منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لوحة سيارة مرخصة تحمل رقم” CR7″ في الوقت الذي يتواجد فيه بدبي للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحضور حفل جوائز جلوب سوكر أيضاً والذي سيُقام الأحد المقبل في فندق أرماني برج خليفة بمشاركة نخبة من نجوم العالم.

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