لعشاق السرعة.. لا تقتن هذه السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عشاق السيارات غالبا ما يهتمون بمتابعة أسرع أنواع المركبات في العالم، لكن هناك من يهتم أيضا بمعرفة أبطأ الطرازات ومواصفاتها.

وضمن حصاد عام2020، قدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة ضمت أبطأ السيارات التي طرحت في الأسواق من مختلف الماركات الكبرى.

وجمع الموقع السيارات ضمن هذه القائمة، بناء على معدل تسارع من صفر وحتى 60 ميلا في الساعة، وجميع الموديلات التي دخلت القائمة احتاجت لوقت أطول لبلوغ هذا المعدل من السرعة.

وتصدر القائمة، سيارة ميتسوبيشي Mirage، التي توفرت بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 12.8 ثانية.

من بعدها ضمت القائمة، طراز هيونداي I10 الذي توفر بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 13.9 ثانية، وكانت تصل سرعته القصوى لـ96 ميلا في الساعة.

ومن ماركة فيات، ضمت القائمة طراز Qubo Natural Power 1.4 الذي توفر بمحرك يحتاج لـ 14.7 ثانية، ليتمكن من التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة.

وطراز Sandero من ماركة "داسيا"، الذي توفر بمحرك بسعة 2.0 لتر، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 15.1 ثانية.

ومن ماركة فولكسفاجن الألمانية، ضمت القائمة طراز UP، الذي توفر بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 15.6 ثانية.

ومن سيتروين، جاء طراز C-Zero صغير الحجم، الذي توفر بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 15.9 ثانية.

و جاء ضمن القائمة طراز Micra Acenta Edition، من ماركة نيسان، والذي توفر بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 16.4 ثانية.

ومن ماركة "تاتا" الهندية، ضمت القائمة، طراز Tigor Diesel الذي توفر بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 16.7 ثانية.



