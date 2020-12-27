Battista.. هايبر كار كهربائية من "بينينفارينا" بقوة 1900 حصان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة بينينفارينا النقاب عن الهايبر كار Battista الكهربائية الجديدة بقوة 1900 حصان، وبسعر يبلغ حوالي 2 مليون يورو.

وتظهر السيارة Battista بملامح تجمع بين الأناقة والشراسة الرياضية المعهودة على مصممي الشركة الإيطالية من خلال التصميم الانسيابي للغاية والمقدمة الطويلة والاسبويلر الأمامي المميز والجناح الخلفي الضخم والناشر الكبير.



وتعتمد السيارة على سواعد أربعة محركات كهربائية بقوة 1900 حصان/2300 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع بطارية سعة 120 كيلووات ساعة تبلغ بها السيارة مدى السير 500 كلم.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من ثانيتين، بينما تصل السرعة القصوى إلى 350 كلم/س.

ومن المقرر طرح السيارة Battista الجديدة في صيف 2021 بسعر يبدأ من 2 مليون يورو تقريبا، على أن يقتصر الإنتاج على 150 نسخة فقط.

