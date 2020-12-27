حصاد 2020.. 8 سيارات حصدت أعلى معدل مبيعات رغم كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت مجموعة من السيارات التي طرحت خلال عام 2020 معدلات جيدة من المبيعات، رغم ما عانت منه أسواق السيارات من تراجع بسبب كورونا.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم السيارات التي حققت أعلى نسب مبيعات على مدار العام بالولايات المتحدة، من مختلف الماركات.

وبدأ الموقع القائمة بشاحنة فورد F-Series Pickup، التي شهدت مبيعاتها تراجع بنسبة 11%، وكان معدل مبيعاتها على مدار العام قد وصل لـ589,034 نسخة.



من بعدها جاء ضمن القائمة، شاحنة شيفروليه سيلفادور التي حققت نسختها على مدار 2020، مبيعات وصلت لـ409,967 نسخة، وتوفرت هذه الشاحنة بمحرك V8 بسعة 6.6 لتر ينتج قوة 445 حصانا.

ومن بعدها ضمت القائمة طراز RAV4 من ماركة تويوتا، التي ذكر موقع "هوت كارز"، أنه حقق مبيعات على مدار عام 2020 وصلت لـ302,574 نسخة.

ومن ماركة هوندا جاء ضمن القائمة، طراز CR-V، الذي حقق مبيعات على مدار العام وصلت لـ237,334 نسخة، وكان من السيارات اليابانية الأعلى في معدل المبيعات على مدار العام بالولايات المتحدة.

ومن هوندا أيضا، جاء ضمن القائمة طراز "سيفيك" المتميز ضمن فئة هاتش باك عالية الأداء، والذي حقق مبيعات وصلت لـ200,941 نسخة على مدار العام.

من بعده ضمت القائمة من السيارات التابعة لفئة SUV، طراز Equinox من ماركة شيفروليه الأمريكية، والذي حقق مبيعات وصل لـ191,727 نسخة.

وبالعودة للشاحنات، جاء ضمن القائمة شاحنة GMC "سييرا"، التي حققت مبيعات داخل الولايات المتحدة على مدار العام وصلت لـ174,645 نسخة.

وفي ختام القائمة، جاء طراز نيسان Rogue، الذي حقق مبيعات خلال عام 2020 وصلت لـ167,401 نسخة، مسجلا تراجعا كبيرا عن مبيعاته بالولايات المتحدة مقارنة بعام 2019، بنسبة 39%.



