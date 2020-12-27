بملامح تصميمية مغايرة.. لادا تطلق الموديل الجديد من أيقونتها Niva

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة لادا عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Niva ، والتي ستُعرف مستقبلا باسم Niva Travel.

وأوضحت الشركة الروسية أن الموديل الجديد من سيارتها الشهيرة يتمتع بملامح تصميمية مغايرة تماما من خلال المقدمة الأكثر حداثة من الطرز السابقة، والتي حافظت أيضا على شخصية السيارة الوعرة.



وأعادت لادا أيضا تصميم الجزء الخلفي من السيارة ليناسب الملامح العصرية، مع الاعتماد على مصابيح LED، كما تم استبدال المصدم. وتتولى الأشرطة الجانبية وكسوة الرفارف إظهار الطابع الوعر للسيارة.

وتتوفر للسيارة أيضا باقة Offroad، والتي تشمل مكونات بلاستيكية غير مطلية، وإطارات للطرق الوعرة.

ويبلغ طول السيارة الجديدة 4.40 متر وتعتمد على سواعد محرك بنزين سعة 1.7 لتر وبقوة 80 حصان، وتتوفر بسعر يبلغ نحو 8700 يورو.