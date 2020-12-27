انطلاق سيارة ألفا Ace الكهربائية.. عصرية بمظهر كلاسيكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ألفا موتور النقاب عن سيارتها Ace الكهربائية، التي تمتاز بمظهر كلاسيكي جذاب مع خطوط الكوبيه الانسيابية.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الجديدة تظهر بطول 4.18 متر وعرض 1.88متر وارتفاع 1.45 متر، وعلى الرغم من الطابع التصميمي المهيمن لموديلات الكوبيه إلا أن السيارة تظهر في بعض تفاصيلها بزوايا قائمة، وهو ما أضفى الطابع العصري جنبا إلى جنب مع الطلاء المعدني.
ولم تفصح ألفا عن أية بيانات تتعلق بالمحرك الكهربائي، غير أنها أوضحت أن السيارة، التي يبلغ وزنها 1633 كجم، تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6 ثوان فقط.
وتتمتع المقصورة الداخلية بخطوط تصميمية واضحة، مع قمرة تتوسطها شاشة كبيرة تهيمن على منظرها، وزر Start/Stop على المقود وحلقات لفتح الأبواب.
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