تراجع إنتاج السيارات ببريطانيا

كتب: باسل الحلواني
أعلنت رابطة مصنعي السيارات البريطانية، عن تراجع حجم إنتاج السيارات خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة ١.٤٪، بعد أن توقفت عند ١٠٦ ألف و٢٤٣ سيارة.
و تراجع الإنتاج في الأسواقالمحلية بنسبة ١٠.٤٪ بينما ارتفعت الصادرات بنسبة ٠.٣، كما تراجع الإنتاج خلال ٢٠٢٠ بنسبة ٣١٪، بعد إنتاج ٣٨٠ ألف و٨٠٩ سيارة.
جدير بالذكر أن نحو ٨٥٪ من إنتاج السيارات بالسوق البريطانية خلال شهر نوفمبر الماضي كان بغرض التصدير.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقية مشاركة مع الجانب البريطاني، بعد خروج الممكلة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والذي كان سيتسبب في ارتفاع جنوني بأسعار السيارات إنجليزية المنشأ.
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