مع قرب طرح الجيل الجديد.. السوق الأمريكية تودع "لاندركوزر"

كتب: باسل الحلواني

أكدت عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، أن الجيل الحالي من لاندكروزر سوف يتوقف بيعه رسمياً بحلول نهاية 2021، في حين سيتوفر الجيل الجديد من

السيارة في جميع أسواق الشركة الأخرى حول العالم عدا الولايات المتحدة.

وبحسب شركة تويوتا، فإنه بالرغم من وقف بيع لاندكروزر

بالأسواق الأمريكية، إلا إنها سوف تستمر في طرح الطرازات الـsuv الكبيرة الأخرى.

وكانت "تويوتا" قد بدأت في تقديم الجيل الحالي من لاندكروزر، عام 2007، ومن المنتظر أن يتم استبداله بجيل جديد كلياً في أبريل 2021.