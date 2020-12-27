كتب: باسل الحلواني
أكدت عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، أن الجيل الحالي من لاندكروزر سوف يتوقف بيعه رسمياً بحلول نهاية 2021، في حين سيتوفر الجيل الجديد منالسيارة في جميع أسواق الشركة الأخرى حول العالم عدا الولايات المتحدة.
وبحسب شركة تويوتا، فإنه بالرغم من وقف بيع لاندكروزر
وكانت "تويوتا" قد بدأت في تقديم الجيل الحالي من لاندكروزر، عام 2007، ومن المنتظر أن يتم استبداله بجيل جديد كلياً في أبريل 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر مع قرب طرح الجيل الجديد.. السوق الأمريكية تودع "لاندركوزر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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