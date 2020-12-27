"مصنعي السيارات": إعادة تشغيل شركة النصر خطوة مهمة تُحسب للقيادة السياسية

كتب: باسل الحلواني
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إن العديد من دول العالم، أعلنت عن تخليها عن السيارات التقليدية بحلول عام 2040.
أضاف أن إعلان الدولة المصرية، عن البدء في تصنيع السياراتالكهربائية محلياً جاء في توقيت مناسب، لتكون لها الريادة بالمنطقة في هذا المجال، متوقعاً أن تصبح مصر خلال فترة قصيرة مركزاً إقليمياً لتصنيع السيارات الكهربائية.
صرح "سعد"، بأن إعادة تشغيل شركة النصر العريقة لصناعة السيارات، خطوة مهمة تحسب للقيادة السياسية، خاصةً أنها سوف تكون الانطلاقة الأولى لإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر.
أكد أن عملية إنتاج السيارات الكهربائية، من المنتظر أن يصاحبها توسعاً في البينة التحتية، ونشر محطات الشحن في جميع محافظات مصر.
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