موجز الخليج 365 للسيارات.. أزمة سكودا في مصر ومفاجأة أستون مارتن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

رغم تداعيات جائحة كورونا حول العالم،طرحت شركة مرسيدس خلال عام 2020 مجموعة استثنائية من الموديلات بفئات مختلفة وقدرات متميزة.

مجموعة كبيرة من مختلف موديلات السيارات فئة SUV، طرحت خلال عام 2020 ومن بينها طرازات وصفت بالخارقة لما تتمتع به من قدرات مميزة.

يفضل محبو المغامرات والرحلات في الطرق الوعرة اقتناء سيارات الدفع الرباعي المخصصة للسير في مثل هذه الطرق سواء الجبلية أو الرملية.

تخطط شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات، لتطبيق خطة طموحة على مدار عدة سنوات، تتخطى من خلالها تداعيات كورونا.

ينصح خبراء، الراغبين في شراء سيارة رياضية لأول مرة من المبتدئين في القيادة، اقتناء سيارات مستعملة بقدرات بسيطة،لهذا السبب.

تواجه السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021، وهي الجيل الرابع من سكودا وتلقب بـ"قلب سكودا"، لشعبيتها القوية، أزمة في المبيعات بمصر.